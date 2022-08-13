Türkiye Gazetesi

Karadağ Hükümetince yapılan açıklamada, ülkede dün gerçekleşen trajik olay sonrası 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu. Ülkenin Cetinje kentinde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası ülkede bayraklar yarıya indirilirken halka açık tüm etkinliklerin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca ülke genelinde restoran ve kafelerde 3 gün boyunca müzik çalınması yasaklanırken tüm spor etkinlikleri de iptal edildi.

11 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

Avrupa'nın gelişen, Balkanlar'ın gözde tatil yerlerinden olan Karadağ'da, Cetinje kentinde dün bir saldırgan önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açtı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı ve saldırganın, polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtilmişti.

Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı Karadağ'da silahlı saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Karadağ'da hükümet düştü Karadağ’da Covid-19 salgınını yönetememek, yatırım yapmamak, istihdam oluşturmak ve Avrupa entegrasyonunda yavaş yol almakla suçlanan Başbakan Zdravko Krivokapiç liderliğindeki koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu alamaması sonucu düştü.