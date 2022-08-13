Türkiye Gazetesi

Yunanistan, telekulak skandalı ile çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve iki ismin yasa dışı şekilde dinlendiği ortaya çıkmıştı. Olay, Yunan basını tarafından 'büyük siyasi skandal' olarak nitelendirilirken, Başbakan Miçotakis Androulakis’ten özür dilemişti.

ÇİPRAS'TAN MİÇOTAKİS'E İSTİFA ÇAĞRISI

Ülkede skandalın yankıları sürüyor. Ana muhalefet partisi SYRIZA lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras, ülkedeki dinleme skandalının ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis’i ağır ifadelerle eleştirerek istifaya çağırdı.

Efsyn gazetesinde yayımlanan yazısında “Politikacıların ve gazetecilerin yasal ve yasa dışı olarak izlenmesine ilişkin ortaya çıkan ifşaat, Anayasa’ya ağır bir hakaret teşkil etmekte” diyen Çipras, Miçotakis’in skandal sonrası siyasi sorumluluğunu kabul ederek şerefiyle görevinden ayrılabilmesi için istifa etmesinin son şansı olduğunu dile getirdi.

Miçotakis’i devlet içinde derin bir yapılanmanın başı olmakla suçlayan SYRİZA lideri, ülke içinde demokratik değerlerin yok sayıldığını kaydetti.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ" DEVAM EDİLEMEZ

Muhalefet lideri, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP’nin Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis’in istifalarının yeterli olmadığını vurgulayarak basit bir değişimle ‘hiçbir şey olmamış gibi’ devam edilemeyeceğini belirtti.

Miçotakis ve ekibini 1967-1974 yılları arasında iktidarda olan ve diktatörel bir yönetim sergileyen Albaylar Cuntası’na benzeten Çipras, Miçotakis’in çalışma ofisinin bulunduğu yere de atıf yaparak Başbakan’ın tüm sorumluluğu ‘Maksimos Cuntası’na devrederek kendisini kurtaramayacağının altını çizdi.

Yunan vekilden skandal sözler: ‘Batı Trakya’daki Türkler gerekirse dinlenebilir’ Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili, Parlamento İkinci Başkan Yardımcısı ve Eski Adalet Bakanı Haralampos Athanasiu’dan skandal bir açıklama geldi. Yunan milletvekili, Batı Trakyalı Türk yetkilerin ‘ulusal güvenlik nedeniyle gerekirse dinlenebileceğini’ söyledi.