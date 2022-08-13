Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansının haberine göre, hafta başından bu yana süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere binlerce evin su bastı. Güney Kore’de artan şiddetli yağışlar çok sayıda insanın evini terk etmesine yol açtı.

Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH) verilerine göre, 8'i Seul'de, 4'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti. CDSCH, 5 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

Sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

Güney Kore lideri af çıkardı: Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'un cezası bitti Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung’un Yönetim Kurulu Başkanı’nın yargılaması tamamlandı. Rüşvet suçundan tutuklu bulunan Lee Jae-yong affedildi.

Güney Kore'de şiddetli yağış sele neden oldu: En az 7 ölü Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Metro istasyonlarının sular altında kaldığı bölgede en az 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiden ise haber alınamıyor.