Türkiye Gazetesi

Kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası 'parti kontrolünü kaybettiği' için görevi bırakma çağrısı yapılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Temmuz'da görevinden istifa etti. Johnson'ın bundan sonra ne yapacağı merak edilirken, eski mesleği gazeteciliğe dönebileceği iddia edildi.

Guardian'ın dün yayımladığı habere göre; İngiltere'nin ünlü tabloid gazetelerinden Daily Mail, Johnson'a köşe yazarlığı teklifi götürdü. Kimliklerini açıklamayan kaynaklar, teklif edilen maaşa veya diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşmadı. Independent'in aktardığı habere göre, Başbakanlık Konutu ve Daily Mail, teklife dair bir açıklama yapmadı.

KÖŞE YAZARLIĞINDAN SERVET KAZANDI

Johnson, 2016'da Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmeden önce ülkenin tanınmış gazetelerinden Telegraph'ta haftalık köşe yazıları yayımlıyordu. Boris Johnson, o dönem ayda 10 saat çalışarak yılda 275 bin sterlin yani yaklaşık 6 milyon TL maaş alıyordu. 2018'de görevi bıraktıktan sonra yine aynı maaşla Telegraph'ta işe girmişti.

Johnson, son yazısını başbakan seçilmeden üç gün önce 21 Temmuz 2019'da kaleme almıştı. Siyasetçi, yazısında 1969'da ABD'li astronotların Ay'a inişini örnek göstererek, ülkenin Brexit süreciyle Avrupa Birliği'nden ayrılması için bundan ilham alması gerektiğini belirtmişti.

YALAN HABER YÜZÜNDEN KOVULMUŞTU

Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta gazeteci olarak çalışmaya başlamış fakat burada yazdığı bir yalan haber nedeniyle kovulmuştu. İngiltere Başbakanı daha sonra Telegraph'a geçmiş ve 1989'da gazetenin Brüksel muhabiri olmuştu. Johnson daha sonra ülkesine geri dönmüş ve 2001'de parlamenter seçilerek siyasete atılmıştı.

Başbakan, kabinesinden gelen eleştiri ve istifaların ardından 7 Temmuz'da görevi bırakma kararı aldığını duyurmuştu.

Boris Johnson askeri eğitime katıldı: Önce savaş uçağı şimdi de el bombası İngiltere Başbakanı Boris Johnson savaş uçağından sonra bu sefer de askeri eğitime katılarak el bombası attı. Görevden ayrılmaya hazırlanan Johnson son hareketleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.