Türkiye Gazetesi

Endonezya 5,7 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Laikit kasabasından yaklaşık 158 kilometre uzaklıkta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin denizin yaklaşık 30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı ise depremin 5,9 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti. Ayrıca deprem nedeniyle tsunami meydana gelme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Deprem nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem İzmir'in Menderes ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreme ne kadar hazırız? Asrın felaketi 17 Ağustos depremi üzerinden 23 yıl geçti. Bu süre zarfında başta kentsel dönüşüm olmak üzere depreme karşı birçok tedbir alındı. 3 milyon konutun dönüşümü sağlandı, ancak İstanbul’da 2000 yılından önce yapılan ve riskli olan 3 milyonun üzerinde konut bulunuyor. Uzmanlar dönüşümün hızlı şekilde devam etmesi gerektiğini söylüyor.