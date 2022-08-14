Türkiye Gazetesi

Tecrübeli mağaracılar Gerry Keene ve Rick Haley, St Louis'in güneyindeki Tom Moore mağaralarının derinliklerinde hiç beklemedikleri bir sakin buldular. Geçen hafta buldukları Abby’nin üzeri toprakla kaplıydı ve köpek çamur zeminde kıvrılmıştı. Bir deri bir kemik kalan ve kuyruğunu bile sallayamayan köpek o kadar mecalsiz kalmıştı ki inleyemiyordu bile.

"YEMEK YEMEDİĞİ GÖZLERİNDEN BELLİ OLUYORDU"

Haley, MailOnline'a verdiği beyanatta, "Köpekler genellikle yiyecek ve su olmadan sadece birkaç gün hayatta kalabilir. Neyse ki mağarada bol su vardı. Uzun zamandır yemek yemediği gözlerinden belli oluyordu" dedi.

Köpeği yer altından çıkaran ve ilk bakımını yapan mağaracılar daha sonra bölgede fotoğrafla kapı kapı dolaşıp köpeğin sahibini aradı ve sonunda komşuların yönlendirmesiyle onu sahibine ulaştırdı.

Haley, Bohnert’in aktardığına göre Abby’nin yavaş yavaş iyileştiğini ve kendine geldiğini söyledi.

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