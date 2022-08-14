Türkiye Gazetesi

Cuma günü ABD'nin New York eyaletinde bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi hastaneye kaldırıldı. Rüşdi'nin solunum cihazına bağlandığı, kolundaki sinirlerin ve karaciğerinin ciddi zarar gördüğü, bir gözünü de kaybetme riskinin bulunduğu açıklandı.

"SIRADAKİ SENSİN"

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından Salman Rüşdi’ye destek mesajı paylaşan Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling, bir internet kullanıcısı tarafından tehdit edildi. 57 yaşındaki İngiliz yazarın Rüşdi için yazdığı geçmiş olsun mesajına, bir Twitter kullanıcısı tarafından "Endişelenme, sıradaki sensin" şeklinde cevap verildi.

Polis, Rowling'e yönelik internet üzerinden gönderilen tehdit mesajını araştırırken, aynı Twitter hesabının Rüşdi’ye yönelik saldırının faili Hadi Matar’a övgülerde bulunduğu tespit edildi.

Pakistan’daki bir hesap tarafından yapılan bu tehdit paylaşımı daha sonra silindi.

DESTEK MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisine yönelik Twitter paylaşımının ekran görüntüsünü hesabında paylaşan Rowling, daha sonraki paylaşımında ise, "Destek mesajları için herkese çok teşekkür ederim. Polis işin içinde" dedi.

Harry Potter’ı sinemaya uyarlayan Warner Bros Discovery şirketi, yazara yönelik tehditleri şiddetle kınadığını söyledi. Açıklamada, "Fikirlerini cesurca ifade eden tüm yazarların ve hikayecilerin yanındayız" ifadesine yer verildi:

Şirket, Rüşdi ve ailesine de geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Harry Potter yazarına 'Zelenskiy' şakası Rus komedyen ikilisi Vovan ve Lexus, yeni şakalarında Ukrayna’ya yardım çalışmalarında bulunan Harry Potter yazarı J.K. Rowling’i seçtiler. Rowling, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yle Zoom görüşmesi yaptığını düşünürken, komedyenler yazarı kandırmayı başardı. ‘Tatsız’ şakada komedyenler, yazardan Harry Potter’dan filmde bir takım değişiklikler yapmasını da istedi.