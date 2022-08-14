Türkiye Gazetesi

Arnavutluk'ta Türk bayrağına saygısızlık yapıldı. Dıraç şehrinde sahil gözetleme kulesinden Türk bayrağını indiren bir kişi daha sonra bayrağımızı denize attı. Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın Dıraç şehrindeki bir sahilde gerçekleştiği belirtildi.

EMNİYET AÇIKLADI, GÖZALTINA ALINDI

Emniyet yetkililerin birkaç saat süren çalışması sonucunda olayın faili Tiranlı 48 yaşındaki Ş.S'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu vatandaş, plajda bulunduğu sırada sahil gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını zorla indirip açıkça denize atması sebebiyle yakalanıp gözaltına alınmıştır." denildi.

Açıklamada, bu olaydan sonra failin saklandığı ve ayrıca olayı telefonla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı vurgulandı.

Söz konusu kişinin, "(Halkı) kin veya nefrete kışkırtmak" ve "Kamu düzeni ve huzurunu bozmak" suçlamalarıyla gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın bir sonraki işlemler için Dıraç Savcılığına aktarıldığı belirtildi.

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Suriyeli muhalifler: Türk bayrağına saldıranlardan hesap soracağız Azez'de Türk bayrağına yönelik saldırılara Suriye'deki muhaliflerden tepki geldi. Muhalifler, saldırıya yapanların PKK ile bağlantılı olduğunu ve hesabının sorulacağını bildirdi.