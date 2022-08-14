Alec Baldwin'in, Rust filminin setinde, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olan trajik olayın yankıları sürüyor.
ABC News, 21 Ekim'de meydana gelen olayla ilgili FBI'ın adli tıp raporuna ulaşarak bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Raporda Baldwin'in elindeki silahın "tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği" bilgisine yer verildi.
RAPORA GÖRE CEZA ALABİLİR
Baldwin olay sonrası, tetiği çekmediğini açıklamış, tabancanın kamera açılarını prova ederken patladığını söylemişti.
Son gelişmelerin ünlü aktörün ceza almasına sebep olabileceği belirtiliyor.
Alec Baldwin ve yapımcılara dava açıldı ABD'de 'Rust' (Pas) film setinde yaşanan ölümlü kazayla ilgili oyuncu Baldwin ve yapımcılara dava açıldı
Alec Baldwin’e "ihmalden" dava açıldı Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in çekim provaları sırasında kazara öldürüldüğü “Rust” (Pas) filminde baş ışık teknisyeni olarak görev yapan Serge Svetnoy, tabancayı ateşleyerek ölüme yol açan aktör Alec Baldwin aleyhinde dava açtı.
Alec Baldwin’den çağrı: Film setlerinde polis görev yapsın Kazara film setindeki görüntü yönetmenini vuran dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, polislerin film setlerinde görev yapması için çağrı yaptı.