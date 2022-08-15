Türkiye Gazetesi

Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte sıcaklar yalnızca yurtta değil tüm dünyada etkiisni şiddetli bir şekilde hissettiriyor. Aşırı sıcaklar bazen yangınlara neden olabiliyor. Avrupa, aşırı sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarıyla da mücadele ediyor. Öyle ki bu yangınlar İspanya'da yangınlara ilginç bir çöüzm üretilmesine neden oldu.

İspanya'nın Barcelona şehrinde yangınlarla mücadele için eski bir yöntem yeniden yürürlüğe sokulması kararlaştırıldı. 290 keçi ve koyundan oluşan dört ayaklı birliğin tek görevi, yiyebilecekleri kadar ot yemek.

Hayvanların, orman yangınına müsait bölgelerde, alevlerin yükselmesine neden olan kuru bitki örtüsünü ortadan kaldırması planlanıyor. Pilot proje, Barcelona'daki Collserola Park'taki 8 bin hektarlık alanda, nisan ayında başlatılmıştı.

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İspanya'daki bu girişim, geçen yıl 850 bin hektarlık alanın kül olduğu ABD'nin California eyaletinde de etki oluşturdu. Çok sayıda şirket, planlı keçi otlatma için anlaşma imzaladı. Kuzey Portekiz'de nesli tükenmekte olan Garrano atları; Kanada'da ise inekler benzer şekilde kullanılıyor.

İspanya'da enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi Rusya’nın yaptırımlara karşı gazı kısmakla karşılık verdiği Avrupa ülkeleri sıkı tasarruf planlarına doğru gidiyor. İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girerken uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü. Kurallara bazı yerlerde uyulurken bazılarında ise uyulmadığı belirtildi.

Yangınlara teslim olan İspanya’da yangın söndürme helikopteri düştü İspanya’da 7 bölgede devam eden orman yangınlarına müdahale eden helikopter düştü. Pilot kazadan yara almadan kurtulurken yoğun dumandan etkilendiği belirtildi.

İspanya’da cankurtaranlar drone ile hayat kurtardı Dalgalı denizde boğulmak üzere olan çocuk drone ile kurtarıldı. Drone vasıtasıyla çocuğa can yeleği atıldı.