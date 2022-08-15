Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna’da ilerleyişini sürdürürken savaşın uzaması Kremlin’de paniğe yol açtığı yönündeki haberlerin sayısı artıyor. İngiliz The Mirror gazetesi, üst düzey bir Rus yetkilisinin savaşı bitirmek için Batı ülkeleriyle diyalog kurduğunu iddia etti. Batılı diplomat ve istihbarat şefleriyle bir araya geldiği öne sürülen yetkilinin savaşın sona ermesi için yardım istediği söylenildi.

RUSYA’DA BÜYÜK ENDİŞEYE NEDEN OLUYOR

Üst düzey yetkilinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yla ilgili kararlarının, savaşın gidişatının ve Batı'nın sert yaptırımlarının Rusya'daki üst düzey isimler ve seçkinler arasında büyük endişeye yol açtığını söylediği iddia edildi. Batılı istihbarat kurumları arasında dolaşan bir belgede de "Putin'in yakın çevresinden bir temsilcinin Batı'ya müzakere etmek istediği mesajı gönderdiği" kaydedildi.

İZNİ OLMADAN BATI İSTİHBARATIYLA İLETİŞİM KURDU İDDİASI

Putin'e çok yakın olduğu söylenen bu ismin kim olduğu sorusu da tartışmalara yol açtı. Ukraynalı bir diplomatik kaynak, The Mirror'a yaptığı açıklamada Kremlin'nden üst düzey isimlerin Putin'in izni olmadan Batı istihbaratıyla iletişim kurmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Ukraynalı yetkili, "İkinci Dünya Savaşı sonunda da kendi geleceklerinden endişelenen yetkililer bunu yapmıştı" dedi.

KREMLİN’DE “CADI AVI” BAŞLADI

Ukrayna işgalinin Kremlin içinde büyük krize yol açtığı, hatta Putin'e bir darbe hazırlığı yapıldığı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Putin'in de yakın çevresinin savaşla ilgili planların dışarı sızdırıldığından şüphelenerek Rusya yönetimi içinde bir "cadı avı" başlattığı öne sürülmüştü. Bugüne kadar aralarında Putin'in Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in de olduğu bazı üst düzey isimler, Ukrayna savaşına karşı çıkarak görevlerinden istifa etmiş ve Rusya'yı terk etmişti.

Rusya: Harkiv'deki bir yerleşim birimini ele geçirdik Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı.