Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın enerji piyasasında etkileri görünüyor. Avrupa ülkeleri enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Almanya’nın enerji düzenleyicisi Federal Şebeke Müdürlüğü (BNA) Başkanı Klaus Müller, Financial Times’a verdiği demeçte, ülkesinde uygulanacak enerji tasarrufu planının detaylarını anlattı.

Almanya, 2024 yazına kadar Rusya'dan satın aldığı doğalgazdan kurtulmak istiyor. Moskova'yı enerji ihracatını "silah" olarak kullanmakla suçlayan Berlin yönetimi, Gazprom'un teknik sorunları gerekçe göstererek haziran ortasında Kuzey Akım 1 boru hattındaki arzı kısmasının enerji krizini tetikleyeceğinden endişe duyuyor.

GAZ KARNEYLE PAYLAŞTIRALACAK

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu kış gaz kıtlığı yaşanmaması için gaz kullanımının yüzde 20 oranında azaltılması gündemde. Federal Ağ Ajansı (BNA) Başkanı Klaus Müller, ülkesinin kış mevsiminde enerjide "felce uğraması" halinde, gaz arzını karneyle paylaştırmaktan sorumlu olacak. Müller, "Hedefimize ulaşamazsak, o zaman yeterli gaza sahip olamama konusunda ciddi bir risk var demektir" dedi. Müller, telafi için 10 gigawatt ekstra gaz tedarikine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

FİYATLAR FAHİŞ DÜZEYDE ARTTI

Almanya, Rusya'nın gaz devi Gazprom'un teknik sorunları gerekçe göstererek haziran ortasında Kuzey Akım-1 boru hattındaki arzı kısmasından bu yana yaklaşan krizden endişe duyuyor. Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılması için kullanılan ana hat halihazırda sadece yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor. Teslimatlardaki düşüş gaz fiyatlarını artırdı ve Avrupa gösterge gaz fiyatı 1000 metreküp başına 2190 euroya yükseldi. Söz konusu fiyat yılbaşında 702 euro düzeyindeydi.

İspanya'da enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi Rusya’nın yaptırımlara karşı gazı kısmakla karşılık verdiği Avrupa ülkeleri sıkı tasarruf planlarına doğru gidiyor. İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girerken uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü. Kurallara bazı yerlerde uyulurken bazılarında ise uyulmadığı belirtildi.

Günde 400 bin varil ham petrol çalınıyor! Enerji hırsızlığı 'ulusal acil durum' haline geldi Dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 8'înci ülkesi konumunda yer alan Nijerya'da günde 400 bin varil ham petrolünün çalındığı bildirildi. Nijerya'da enerji hırsızlığı 'ulusal acil durum' haline gelirken, bu büyük kaybın ülke ekonomisine zarar verebileceği kaydedildi.