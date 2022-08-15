Türkiye Gazetesi

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Moderna kurumunun Covid-19 salgınında doğrudan Omicron varyantını hedef alan aşısına onay verdi. “Yeni nesil” aşının Omicron varyantının yanı sıra orijinal virüse karşı da etkili olduğu iddia ediliyor.

mRNA-1273.214 olarak bilinen aşı, Moderna’nın koronavirüse karşı birinci ve ikinci dozlarla hatırlatma dozlarında kullanılan aşısının güncellenmiş hali. Moderna'nın Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Paul Burton, daha önce aşının insanlarda Covid-19’a karşı çok fazla antikor oluşturacağını, bu yüzden senede sadece bir kez uygulanmasının yeterli olacağını ifade etmişti. Aşı sadece yetişkinlerin kullanımı için onay aldı. Moderna üst düzey yöneticilerinden Stephane Bancel da yeni nesil aşının İngiltere’de insanların bu kış Covid-19’dan korunmasında çok önemli rol oynayacağını söyledi.

Milyonların beklediği haber: Omicron’u hedef alan aşılar geliyor! Biontech yeni aşı için tarih verdi Alman biyoteknoloji firması BioNTech, iki özelleştirilmiş Omicron aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dünya genelinde vaka sayıları hızla artmaya devam ederken Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech’ten beklenen açıklama geldi. Açıklamada, BioNTech ve Pfizer'ın Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı koruma sağlayacak yeni aşı için klinik testlere başlanacağı açıklandı.

BioNTech geliştirdiği Omicron'a özel olarak uyarlanan aşılar incelenme sürecinde BioNTech’in geliştirdiği Omicron ve onun BA.4 ve BA.5 gibi alt varyantlarına uyarlanmış iki koronavirüs aşısı incelemeye alındı. Koronavirüsün diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olan Omicron’u hedefleyen aşı, değerlendirmeyi geçerse kısa sürede pazara açılacak.