Türkiye Gazetesi

Çin’in Şanghay şehrinin Xuhui bölgesinde bulunan IKEA mağazasında, bir kişinin Covid-19 hastası ile temaslı olduğu öğrenildi. Bu bilginin ardından mağazada tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri, ziyaretçilerin Covid-19 temaslı kişiyle aynı ortamda bulundukları gerekçesiyle dışarı çıkmalarına izin vermedi.

KAOS ANLARI KAMERADA

Panik içindeki müşterilerin, görevlilerin kapattığı kapılara koşması kaosa neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde ise, kapıları kapatmaya çalışan IKEA mağaza görevlilerinin başarılı olamadığı ve insanların kaçtıkları görüldü.

2 GÜN KARANTİNA ÖNERİSİ

Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Dandan yaptığı açıklamada, IKEA mağazasının kapatılması kararının mağazadaki 6 yaşındaki bir çocuğun Covid-19 hastası bir kişiyle yakın temasta bulunduğunun öğrenilmesi sonucu alındığını duyurdu.

Zhao, IKEA mağazasında bulunanların 2 gün karantinaya alınması ve 5 gün boyunca sağlık takibi yapılması gerektiğini söyledi.

"Covid-19'da temaslı takibi yapan ekip, dünyayı 228 tur dolaştı" Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, pandemi sürecinde sahada temaslı takibi yapan ekibin dünyayı 228 tur dolaştığını söyledi. Birinci, ekiplerin şu ana kadar 9 milyon kilometre mesafe kat ettiğini belirtti.