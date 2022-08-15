Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Latin Amerika, Asya ve Afrika devletleriyle güçlü ilişkilere değer verdiklerini belirterek, "Ülkemizin farklı kıtalarda çok sayıda müttefike, ortağa ve benzer düşünceyi benimseyen insanlara sahip olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bunlar, sözde hegemonyanın önünde eğilmeyen devletlerdir." dedi.

"EN MODERN SİLAHLARI SUNMAYA HAZIRIZ"

Rusya'nın özellikle Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki ülkelerle güçlü ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Putin, "Latin Amerika, Asya ve Afrika devletleriyle güçlü, dostane ve gerçekten güvene dayalı ilişkilere içtenlikle değer veriyoruz. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza, küçük silahlardan zırhlı araçlara ve topçulara, askeri havacılıktan insansız hava araçlarına kadar en modern silahları sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Putin, Moskova bölgesinde 21 Ağustos'a kadar sürecek "Armiya" isimli 8. Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nun açılışında konuştu.

Rusya'nın, askeri-teknik iş birliğinin geniş ve kapsamlı bir şekilde geliştirilmesinden yana olduğunu vurgulayan Putin, bu tür iş birliklerinin, şimdi daha fazla ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya düzeninde daha da önemli hale geldiğini söyledi.

"BUNLAR, SÖZDE HEGEMONYANIN ÖNÜNDE EĞİMEYEN DEVLETLERDİR"

Putin, Rusya'nın çok sayıda müttefike sahip olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ülkemizin farklı kıtalarda çok sayıda müttefike, ortağa ve benzer düşünceyi benimseyen insanlara sahip olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bunlar, sözde hegemonyanın önünde eğilmeyen devletlerdir." dedi.

Söz konusu ülkelerin bağımsız bir yol izleyebildiklerini dile getiren Putin, "Egemen, bağımsız bir kalkınma yolu seçiyorlar. Küresel ve bölgesel güvenlik konularını uluslararası hukuk, karşılıklı sorumluluk ve birbirlerinin çıkarlarını dikkate alarak toplu bir şekilde çözmek istiyorlar. Böylece çok kutuplu bir dünyanın korunmasına katkıda bulunuyorlar." diye konuştu

Putin’e darbe girişimi iddiası: Batı’dan yardım istedi Putin’e yakın olan bir Rus üst düzey yetkilinin Batı’dan yardım istediği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberde Kremlin’de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgale yönelik duyulan rahatsızlığın giderek arttığı ve Putin’in Rusya yönetimi içinde bir "cadı avı" başlattığı öne sürüldü.

Putin’den Kim’e mektup: İlişkileri geliştireceğiz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a bir mektup gönderdi ve "İki ülkenin ortak çabalarla kapsamlı ve yapıcı ikili ilişkileri genişleteceğini" söyledi.

Erdoğan-Putin zirvesi dünya basınında: Ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'ye gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. Birçok önemli gazete görüşmeyi manşete taşırken, Financial Times, "Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdi" ifadelerini kullandı.