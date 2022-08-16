Türkiye Gazetesi

Meksika’nın Tlaxcala eyaletine bağlı Huamantla şehrinde her yıl düzenlenen şenlikte dünyanın en uzun halısı rekoru kırıldı.

Kentin sokaklarında renkli talaş dökülerek yapılan 3 bin 932 metre uzunluğundaki halı, dünyanın en uzun halısı unvanınu kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

TALAŞ VE ÇİÇEKLERDEN OLUŞUYOR

Tasarımına bir yıl önce başlanılan ve 19 ayrı renkte talaş ve çiçekten oluşan halının sadece 2 günlük ömrü olduğu aktarıldı.

Huamantla şehrinde Cachita azizesi onuruna her yıl 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şenliklerde şehir sokaklarını renkli halılarla süsleme geleneği 70 yıldır devam ediyor.

Dünyanın en uzun halısı rekoru bundan önce Guatemala’da yapılan 2 bin 319 metrelik halıya aitti.

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