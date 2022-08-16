Türkiye Gazetesi

Rusya’nın ABD’de ‘uyuşturucu bulundurma’ gerekçesiyle hapis cezasına çaprtırdığı ünlü ABD’li basketbolcu için istediği takas ortaya çıktı. Bir Rus diplomat, ABD’de tutuklu bulunan ve “ölüm taciri” olarak bilinen Rus silah satıcısı Viktor Bout’la, Griner’in takası için Moskova – Washington arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı. Rusya’nın Griner’e karşılık Viktor Bout’u istediği daha önce öne sürülmüş ancak doğrulanmamıştı.

Bir Rus diplomat, ABD’de tutuklu bulunan ve “ölüm taciri” olarak bilinen Rus silah satıcısı Viktor Bout’la, Griner’in takası için Moskova – Washington arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı.

TASS haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Amerika Departmanı Direktörü Aleksandır Daçiyev, “Çok hassas olan takas konusu başkanlarımızca belirlenen kanallardan ilerliyor” dedi. Bout’ın hayatı 2005 tarihli başrolünü Nicolas Cage’in oynadığı “Lord of War” (Savaş Lordu) filminde de yer almıştı. Hatta Bout hakkında “Ölüm taciri” isimli bir kitap da yazılmıştı dedi.

ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner

Bout'un, 2008'de Tayland'da Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin bir baskınından sonra tutuklanmasından bu yana, takasta verilmesi büyük bir gelişme olacak. Bout'un New York merkezli avukatı Steve Zissou, bu ay “Viktor Bout eve gönderilmedikçe hiçbir Amerikalı değiş tokuş edilmeyecek” uyarısını yapmıştı.

Raporlar Bout'un Rusya eski başbakan yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Igor Sechin ile yakın bağları olabileceğine işaret ediyor.

Rusya ve Ukrayna esirleri değiştirdi: En buruk takas Ukrayna-Rusya arasında savaşın başından bu yana en büyük esir takası niteliğinde yeni bir takas gerçekleşti. Bu kapsamda Ukrayna Rusya'da 144 askerini geri aldı.

Türkiye’deki esir takasıyla kurtulan Rus pilot yaşadığı işkenceleri anlattı: İnsanlık dışıydı Rusya ile Ukrayna savaşı tam iki aydır devam ederken, önceki gün ABD ve Rusya arasında bir esir takası gerçekleştirildi. İki ülkenin isteği doğrultusunda Türkiye’de gerçekleştirilen operasyon, MİT’in yakın takibi ile yapıldı. Esirlerden biri olan Rus pilot Konstantin Yaroshenko, 10 yıl sonra döndüğü ülkesinde basına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2010 yılında ABD’li yetkililer tarafından otelden kaçırıldığını söyleyen Yaroshenko, NSA'nın karargahındaki bir oda içinde günlerce işkence gördüğünü ifade etti.