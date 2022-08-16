Türkiye Gazetesi

ABD ve Güney Kore’nin, füze denemelerini ve nükleer çatışma tehdidini arttırarak giderek saldırganlaşan Kuzey Kore’ye karşı önümüzdeki hafta düzenleyeceği son yılların en büyük askeri tatbikatına Almanya da katılacak. Dün akşam saatlerinde Bavyera eyaletindeki bir hava üssünden havalanan altı Eurofighter Typhoon savaş uçağı Singapur'a doğru yola çıktı. Cologne kentinden ise 3 adet A330 Çok Rollü Tanker ve Ulaştırma (MRTT) ile 4 adet A400M askeri nakliye uçağı 30 dakika ara ile havalandı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşa değinerek, "Tabii ki odak noktamız direkt olarak Doğu fakat dikkatimiz diğer ulusların üzerinde de olmalı" dedi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NE 'ÇOK YAKLAŞACAK'

Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz, Alman savaş uçaklarının uluslararası rotalara bağlı kalarak Güney Çin Denizi'ne çok yaklaşacaklarını fakat Tayvan Boğazı'ndan geçmeyeceklerini söyledi. Gerhartz, uçakların Tayvan yakınlarındaki uçuş rotalarıyla ilgili olarak da "Güney Çin Denizi ve Tayvan açıkça bölgedeki kilit noktalar" dedi. Gerhartz ayrıca, Avustralya'daki tatbikatlara katılmalarının Çin'e herhangi bir tehdit mesajı taşımadığını da belirtti.

Avustralya'nın Almanya Büyükelçisi Philip Green ise "Her ülkenin kendi egemen seçimlerini yapabileceği, istikrarlı, barışçıl ve stratejik bir denge sağlayabileceği bölge arıyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bununla birlikte, ABD ve Güney Kore tatbikatları 'savunma' olarak nitelendirirken, Ulchi Özgürlük Kalkanı’nın tüm tatbikatları 'işgal provası' olarak tanımlayan ve nükleer silah ile füze denemelerini meşru kılmaya çalışan Kuzey Kore'de büyük tepkiye yol açması bekleniyor. Pyongyang yönetimi, ABD ile Güney Kore'nin bölgedeki ortak askeri tatbikatlarını tehdit olarak görürken, genellikle füze testleri veya tehdit söylemleriyle karşılık veriyor.

ABD ve Güney Kore'den askeri tatbikat Güney Kore ve ABD'nin son yıllardaki en büyük askeri tatbikatı gelecek hafta başlayacak. Kuzey Kore'nin müttefik güçlerce yapılan her tatbikatı "işgal provası" ve nükleer silahlardan caydırma girişimi olarak değerlendirdiği gerekçesiyle tatbikata tepki göstereceği kaydediliyor.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 'ekonomik yardım' önerisi! Tek bir şart var... Kuzey Kore ile diyalog kapısının açık olduğunu her fırsatta dile getiren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Pyongyang yönetiminin 'nükleerden arındırılma' konusunda sağlam adımlar atması durumunda Kuzey Kore'ye ekonomik yardımda bulunabileceklerini belirtti.