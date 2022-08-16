Maymun çiçeği virüsü İran’a da sıçradı.
Ahvaz kentinde 34 yaşındaki bir kadında maymun çiçeği tespit edildi.
Söz konusu hasta ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Padaram Pakayin yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantina altına alındığını aktardı.
Maymun çiçeği virüsü ilk kez insandan köpeğe geçti Fransa'da maymun çiçeği virüsü tespit edilen iki kişinin köpeğinin virüs testi de pozitif çıktı. Bu vaka, dünyada maymun çiçeği virüsünün insandan köpeğe geçtiğine dair ilk doğrulanmış vaka olarak kayıtlara geçti.
Maymun çiçeği varyantlarının isimleri değişti DSÖ, maymun çiçeği virüsünün varyantlarının ismini değiştirme kararı aldı. Buna göre; Kongo türü "Tür I" ve Batı Afrika türü ise "Tür II" olarak değiştirildi.