Türkiye Gazetesi

Sudan'da hazirandan bu yana ülkenin genelinde devam eden şiddetli yağışlar sellere sebep oluyor. Peş peşe yaşanan afetler sebebiyle şu ana kadar 75 kişi can verdi, 30 kişi yaralandı.

Sellerde 21 bin 500'den fazla ev hasar gördü. Altı bin hektar tarım arazisi sular altına kaldı ve 117 hayvan telef oldu.

136 BİN KİŞİ YAĞIŞLARDAN ETKİLENDİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi (OCHA) da ülkedeki şiddetli yağışlarından 136 bin kişinin etkilendiğini duyurmuştu. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 14 Ağustos'ta, Nil Nehri eyaletinde selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek selzedelere gerekli desteği sağlama sözü vermişti.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100’den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Sudan’da 2 kabile arasında çatışma: 31 ölü, 39 yaralı Sudan’da iki kabile arasındaki silahlı çatışmada 31 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. 16 iş yerinin ateşe verildiği olay sonrasında bölgede acil durum ilan edildi. İki kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sudan'da 15 bin 800 koyunun bulunduğu gemi battı Kızıldeniz’in Sudan kıyıları yakınlarında içinde 15 bin 800 koyunun bulunduğu geminin batması sonucu, tüm hayvanlar hayatını kaybetti.