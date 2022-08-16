Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizi giderek büyüyor. Avrupa ülkeleri bu durum karşısında zorunlu tasarrufa gidiyor. İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Kuzey Makedonya da bir dizi tedbirler alacağını duyurdu. Yetkililer, tedbirlerin 1 Eylül 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde uygulanacağını bildirdi.

Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ile Kuzey Makedonya Santralleri (AD ESM) Genel Müdürü Vasko Kovaçevski "Kabul edilen tedbirler, kış ayları öncesinde başta kamu kurumlarında olmak üzere haneler ve şirketlerde elektrik tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Daha önce de belirttiğimiz ve uyardığımız gibi tahminler, sadece ülkemizin değil, bütün bölge ülkeleri ile Avrupa'nın enerji açısından en zorlu kışlardan birini atlatacağı yönünde" dedi.

"TASARRUF YAPMAYAN YAPTIRIM"

Haneler ve şirketlere yönelik enerji tasarrufu için sadece uyulması gereken tavsiyelerin verildiğini, kurumlara ise belirli sorumlulukların düştüğünü kaydeden Bekteşi, ulaşılması beklenen hedefin enerji tüketimini bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azaltmak olduğuna işaret etti. Bekteşi "Eğer bu hedefe ulaşılamazsa, kurumu yöneten makamlara özel hükümet kararıyla tahmin edilen yaptırımlar uygulanacak" ifadesini kullandı.

"ELEKTRİK KULLANIMI %15 ARTTI"

AD ESM Genel Müdürü Kovaçevski de vatandaşların ve küçük tüketicilerin elektrik ihtiyacının sadece yerli üretim ile karşılandığı belirtti. Kovaçevski "ElektriK ithal edilmiyor. Bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında elektrik tüketiminde yüzde 15'lik bir artışın söz konusu" diye konuştu.

"İŞİ BİTEN BİLGİSAYARI KAPATSIN"

Tedbirler arasında bütün kamu binalarının ile kültürel anıtların cephelerindeki dekoratif aydınlatmanın kapatılması, kamu kurumlarında klima kullanımının yaz boyunca 27 derece, kış boyunca ise 20 derece ile sınırlandırılması, iş bitiminde bilgisayarların kapatılması ve benzerleri yer alıyor.

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