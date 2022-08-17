Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

ABD ile Rusya arasında çıkabilecek bir nükleer savaşta mevcut spekülasyonların çoğu, bombalamanın dehşetine odaklanırken, Rutgers Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, gerçek ıstırabın çatışmadan sonraki yıllarda, arz kesintisi olduğunda yaşanacağını ortaya koydu. Yanan şehirlerden gelen kül ve kurum atmosfere girip güneş ışığını engellediği için 5 milyardan fazla insan açlıktan ölebilir. Nature Food dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yerel altyapının tahribatı, nükleer bir kışın gıda ürünleri üzerindeki etkisiyle daha da artacak. Kül, atmosfere girdiğinde oluşacak soğutma etkisi bir veya iki yıl içinde zirve yapacak, ancak sıcaklıktaki düşüş on yıldan fazla sürecek ve yağışlar azalacak. ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük gıda üreticilerinin üzerindeki duman ve kül bulutları, dünyanın gıda arzında yüzde 90’lık bir düşüşe sebep olacak. ABD ve Rusya, nükleer savaşta yok olmasa bile, gıda üretim kapasiteleri bozulacak. Gıda ithalatına bel bağlayan ülkeler için durum iki kat yıkıcı olacak. Araştırmacılar, nükleer kışın 2 milyar insanın açlığına yol açabileceğini belirledi.

İran ABD ile nükleer anlaşma şartını açıkladı: ‘Gerçekçi ve esnek’olması durumunda mümkün İran, AB'nin nükleer müzakerelerde nihai anlaşma taslağı olarak sunduğu öneriye yazılı yanıt verdiğini duyurdu. AB tarafından sunulan nihai anlaşma metnine ABD'nin cevabının "gerçekçi ve esnek" olması halinde bir anlaşmaya varılacağı belirtildi.