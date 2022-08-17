Türkiye Gazetesi

21 yaşındaki hamile bir kadın, çok ünlü bir zincir restorandan sipariş ettiği ton balıklı sandviçin içinden bıçak bulduğunu iddia ediyor. Nerice Moyse adlı kadın, uzun tırtıklı bıçağı sandiviçin içinde bırakan restorandan özür talep ediyor.

AŞERDİĞİ İÇİN RESTORANDAN SİPARİŞ VERDİ

Hamile olduğu için yediklerine dikkat ettiğini belirten kadın, aşerdiği için restorandan ton balıklı sandviç siparişi verdiğini belirtti. İçindekilere bakmak için sandviçi açtığında bıçağı fark ettiğini anlatan Nerice Moyse, yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştığı bir videoda anlattı.

“BANA DENK GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUM”

Bıçağın kendisine denk geldiği için memnun olduğunu söyleyen kadın, 'Küçük bir çocuk veya bir gencin onu bulduğunu hayal edin?' diye konuştu.

RESTORAN MÜŞTERİDEN ÖZÜR DİLEDİ

Basın açıklaması yayınlayan restoran, "Tüm konukların sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemlidir ve tüm Franchise Sahiplerinin yüksek gıda güvenliği standartlarını korumaları ve her zaman konukların memnuniyetine yönelik ürünler sunması beklenmektedir. Olay dikkatimize sunulduğundan beri, bunu iyice araştırdık ve ekip, bilgilendirildikten hemen sonra müşteriden özür diledi." dendi.