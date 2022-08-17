Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin savunma sanayindeki başarısını tüm dünya konuşmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında tüm dengeleri değiştiren ve Rusya’nın yılan adasından çekilmesinde en büyük rolü oynayan Bayraktar’ın başarısı dünyanın dikkatini çekti.

Almanya basınından "focus.de" isimli internet haber sitesi, TB2'nin, Rus askerlerini kötü vurduğunu ve Türkiye’nin savunma sanayiinde kendi kendine yettiğini yazdı.

Analiz yazısında, "Almanya'da, Ukrayna savaşında silahlar söz konusu olduğunda, insanlar genellikle orada olmayanlardan bahsediyor. Türkiye'de ise işler değişik." denildi.

TB2’nin savaşta etkisinin büyük olduğu belirtilen yazı da fiyatının ise nispeten daha ucuz olduğu anlatıldı. Haberde ayrıca Türkiye’nin savunma sanayiinde kendi kendine yeterli olduğuna ve büyük oyunculara daha az bağımlı hale gelmek istediğine dikkat çekildi.

‘ALMANYA’DAN DAHA İYİ’

Ukrayna savaşının, Türkiye'nin, en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyduğu belirtilerek, "Türkiye'nin izlediği yol, Almanya'nınkinden sadece farklı değil, aynı zamanda daha iyi: kendi kendine yeterlilik." denildi.

‘BİRÇOK ÜLKE TÜRK İHA’SI İÇİN SIRAYA GİRDİ’

Bayraktar TB2’lerin başarısının ardından bu araçlara olan ilgininde arttığı belirtilen yazıda Fas, Tunus, Libya, Nijer, Etiyopya, Polonya, Türkmenistan ve Ukrayna Bayraktar'ın müşterisi olduğu belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşında tüm dengeleri değiştiren ve Rusya’nın yılan adasından çekilmesinde en büyük rolü oynayan Bayraktar’ın başarısı dünyanın dikkatini çekti.

Haberde ayrıca, “Nijerya, Umman, Pakistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Büyük Britanya ilgi gösteriyor ya da insansız hava aracının satın alınması için pazarlık yapıyor." notu paylaşıldı.

SİHA yatırımlarından da söz edilerek, "Sadece bir yılda 1,6 milyar dolarlık drone yatırımı yaptılar. Yüzde 70 kendi kendine yeterlilik oranına ulaştılar. Hedef yüzde 100.

Bayraktar'a ek olarak uçak gemisi, çeşitli zırhlı araçlar, tanklar, taşınabilir roketatarlar, helikopterler ve uydu sistemi geliştiriyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye üretiyor dünya konuşuyor: Fransa basından Bayraktar TB2 hayranlığı Ukrayna’daki başarısıyla etkisini tüm dünyaya duyuran Bayraktar TB2 konuşulmaya devam ediyor. Fransa basını Türk SİHA’larının başarısını haberine taşıdı. “Tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor” diyerek verilen haberde 2023’te hazır olması planlanan Kızılelma’ya da dikkat çekildi. Kızılelma için “Yeni ve daha etkileyici bir model” yorumunda bulundu.

22 ülkeye Bayraktar TB2 ihracatı! 3 yıllık sipariş alındı: 720 yerli SİHA şimdiden satıldı Tüm dünyanın gözü Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’nın üzerinde… Öyle ki her geçen gün Baykar yeni tekliflerle karşılaşıyor ve değerlendiriyor. Son olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 22 ülkeyle TB2 SİHA ihracatı konusunda anlaştıklarını duyurdu.

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