Türkiye Gazetesi

Rusya düşen doğum oranları kriziyle boğuşuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahraman Anne adı verilen projeyle 10 ve daha fazla çocuk doğuran kadına ödül verilecek kararnameyi imzaladı. Buna göre, kadınlara 1 milyon ruble yani 294 bin TL verilecek

Rusya düşen doğum oranları ile demografik bir krizle boğuşuyor. İmzaladığı kararname ile doğum oranını artırmayı hedefleyen Putin, Sovyet döneminden kalma “Anne Kahraman” ödülünü yeniden canlandırdı . Sovyet dönemi unvanına benzer şekilde, Rusya'nın “Anne Kahraman” unvanı da 10 veya daha fazla çocuk doğuran ve büyüten kadınlara verilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahraman Anne adı verilen projeyle 10 ve daha fazla çocuk doğuran kadına ödül verilecek kararnameyi imzaladı.

Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre kadınlara 1 milyon ruble yani 294 bin TL verilecek. Stalin, 1944’te nüfusu artırmak için bu yasayı gündeme getirmiş ve 400 bin kadına ödül vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşen doğum oranlarının körüklediği demografik krizle boğuşurken, Sovyet döneminden kalma 'Kahraman Anne' ödülünü yeniden canlandırdı. Söz konusu sistem içerisinde 10 veya daha fazla çocuk doğuran ve büyüten kadınlara 10. çocukları bir yaşına girer girmez bir kereye mahsus 1 milyon ruble verilecek.

RUSYA’NIN NÜFUSU DÜŞÜYOR

Kararnameye göre anneler, Kahraman Anne unvanının, Rusya Kahramanı gibi yüksek rütbeli devlet yetkilileriyle aynı statü seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Sovyet döneminde Stalin, 1944’te nüfusu artırmak için bu yasayı gündeme getirmiş ve 400 bin kadına ödül vermişti. Rusya'nın nüfusu, 2022'nin başlarında yaklaşık 400.000 kişilik bir düşüşün ardından 145,1 milyona düşerek onlarca yıldır neredeyse sürekli bir düşüş yaşıyor.

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