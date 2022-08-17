Türkiye Gazetesi

Ukrayna'yı işgal girişimini 24 Şubat'tan bu yana sürdüren Rusya, son aylarda deniz kuvvetlerinde çok sayıda aksama yaşadı. İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, Vladimir Putin'in kuvvetleri stratejik öneme sahip Yılan Adası'nın kontrolü artık ellerinde olmadığı için bir hayli zorlanıyor.

KARADENİZ'DE ETKİLİ BİR KONTROLE SAHİP DEĞİLLER

İngiltere hükümeti salı sabahı yayımladığı güncellemede, "Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun yüzey gemileri, devriyelerin genellikle Kırım kıyılarının görüş alanındaki sularla sınırlı olduğu son derece savunmacı bir duruş izlemeye devam ediyor" açıklamasını yaptı. Açıklamada, Rus gemilerinin Ukrayna'daki hedefleri uzun menzilli seyir füzeleriyle vurmaya devam etmelerine rağmen Karadeniz'de etkili bir kontrole sahip olmadıkları da belirtildi.

ZAPORİJYA'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Rusya'nın elinde bölgede bulunan, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali Zaporijya yakınlarında daha fazla çatışma çıktığı bildirildi. Her iki taraf da diğerini alanı çevreleyen mevzileri bombalayarak bölgenin güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı.

Birleşmiş Milletler'in nükleer teknoloji denetim organizasyonu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) güvenlik kontrolleri yapmak üzere tesise uzman gönderememesi, olası bir felaket endişesine yol açtı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, uluslararası toplumun Rusya'dan gelen "nükleer şantajı" kabul etmemesi gerektiğini savunarak Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Zelenski, "Rusya'nın eylemleri dolayısıyla bir felaket meydana gelirse, sonuçları şu an için sessiz kalanları vurabilir" derken, "Dünya şimdi tek bir nükleer enerji santralini savunmak için güç ve kararlılık göstermezse bu, dünyanın kaybettiği anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.