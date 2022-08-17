Türkiye Gazetesi

Tüm dünya Ukrayna-Rusya gerilimine odaklanmışken, Kore yarımadasından da endişelendiren haberler gelmeye devam ediyor. Güney Kore askeri kaynakları, Kuzey Kore'nin Onchon County'nin batı kıyılarından iki seyir füzesi fırlattığını açıkladı. Güney Kore ve ABD askeri yetkilileri, uçuş mesafesi gibi ayrıntılar hakkında analizler yapıyor.

Kuzey Kore'nin, füzeleri dün Seul ve Washington yönetimlerinin 22 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği 'Ulchi Özgürlük Kalkanı' tatbikatı için ön hazırlık yapmasının hemen ardından fırlatması dikkat çekti.

GÜNEY KORE'DEN 'EKONOMİK YARDIM' TEKLİFİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği 'nükleer silah geliştirmeyi sona erdirmesi ve nükleer silahlardan arınmaya başlaması halinde Kuzey Kore'ye aşamalı olarak ekonomik yardım sağlamaya istekli oldukları'na dair teklifi görevindeki 100'üncü gün olması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında da yineledi.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD’nin Güney Kore ve Japonya donanmalarıyla 8-14 Ağustos tarihleri arasında Hawaii kıyılarında Kuzey Kore’ye karşı füze uyarı ve balistik füze arama-izleme tatbikatlarına katıldığını, üç taraflı iş birliğinin ilerletilmesinin hedeflendiğini kaydetmişti.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 'ekonomik yardım' önerisi! Tek bir şart var... Kuzey Kore ile diyalog kapısının açık olduğunu her fırsatta dile getiren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Pyongyang yönetiminin 'nükleerden arındırılma' konusunda sağlam adımlar atması durumunda Kuzey Kore'ye ekonomik yardımda bulunabileceklerini belirtti.