Türkiye Gazetesi

İngiltere’de tatilde bulunan Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed El Maktum, Londra’da metroya bindi. Arap kıyafetleri yerine Batı kıyafetleri giyen prens, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Yolcular prensi tanımadı.

"GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

Metroda arkadaşı Bedir Ateej ile birlikte yolculuk yapan Prens Hamdan, fotoğrafın altına “Gidecek çok yolumuz var ve Bedir daha şimdiden sıkıldı" ibaresini yazdı. Genç prensin Instagram’da 14,5 milyon takipçisi var. Çok sayıda ünlüyle birlikte yıldız futbolcular Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba da prensin takipçileri arasında.

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