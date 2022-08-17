Türkiye Gazetesi

Avrupa, yükselen enerji fiyatları ile boğuşuyor. Rusya'yla karşılıklı yaptırımların sonucu olarak Avrupa'da doğalgaz arzında sıkıntı yaşanırken, bu fiyatlara da yansıdı. Birçok ülke enerji krizine karşı önlemler alırken, son haber ise İsveç'ten geldi. İsveç'te geçen hafta 4,7 kron yani yaklaşık 8 lira olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona yani 12 lira civarına yükseldiği bildirildi.

FİYAT ARTIŞINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te elektrik fiyat artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

Geçen hafta 4,7 kron olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona yani yaklaşık 12 liraya yükseldiğini aktaran Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağladı.

GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 100 ARTIŞ

Sigvardsson, "Rüzgar enerjisinin ve ulusal elektrik üretiminin düşük kalması da elektrik fiyatlarını tetikledi" ifadesini kullanırken, elektrik fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığının altını çizdi ve bu kış İsveç'te elektriğin bir kilovatsaatinin 12 krona çıkmasını beklediklerini aktardı.

Artan elektrik fiyatlarını değerlendiren Başbakan Magdalena Andersson da halkı elektrik tasarrufu yapmaya davet ederek, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil" dedi.

Almanya'da enerji krizi paniği: Elektrikli ısıtıcılar yok satıyor Almanya’da enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle panik havası yaşanıyor. Vatandaşlar olası bir krize karşı şimdiden ısıtıcı almaya başladı. İlk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldığı belirtilen Almanya'da kış zorlu geçecek.