Türkiye Gazetesi

Meksika’da havacılık keşif sistemi, izinsiz olarak Kolombiya'dan ülke hava sahasına giren bir uçak tespit etti. Ülkenin güneydoğusundaki Campeche eyaletine hemen iki savaş uçağı ve üç askeri helikopter sevk edildi.

Meksika’ya iniş yapan uçakta 460,5 kilo kokain ele geçirildi.

Savaş uçaklarının zorlamasıyla uçak eyaletteki Miguel Hidalgo şehrinin 80 kilometre dışındaki araziye iniş yaptı. Uçaktakiler ormanlık arazide izlerini kaybettirdi. Uçakta 38 plastik torba içinde 460,5 kilo kokaine el konulurken Campeche Valisi Laysa Sansores, “Meksika ordusunun istihbarat çalışması ile Meksika Başsavcılığı ve Campeche Eyaleti Başsavcılığı'nın koordinasyonu sonucu bir hava aracının tespit edilmesi, durdurulması ve yarım ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağlayan iş birliğinden gurur duyuyorum” açıklamasını yaptı.