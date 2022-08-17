Türkiye Gazetesi

Çin’in Shandong şehrinde ismi sadece NiNi olarak adlandırılan genç kız, 16 sene önce doğduğunda yüzünde büyük bir ben vardı. Tüylü bu leke zaman ilerledikçe büyüdü ve göz ve kulaklarını kapladı. Ailesi, çok maliyetli olduğu için lekeye tıbbi müdahale yaptıramadı. NiNi ise okulda ve dışarıda görünümünden dolayı çok utanıyordu ve iyice içine kapandı. Köylülerden biri Profesör Wang Fagang ile temas edince kızın talihi döndü. Ekim 2021’de aileyle irtibata geçen ve kızlarını bedava tedavi edeceğini ifade eden Fagang, en iyi tedavi yönteminin iki seans halinde cilt nakli olduğunu dile getirdi.

İYİLEŞMEK İÇİN 4 AY EVİNDEN ÇIKMADI

Fagang, uyguladığı tedaviyi şu sözlerle anlattı: “Uyluğundan doku aldık ve burnunu ve göz kapağını kapatacak şekilde yüzünün üst kısmına naklettik. İlk ameliyat yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Sonuç inanılmazdı. Kız iyileşmek için dört ay evinde kaldı. Nisanda ikinci ameliyatı yaptık. 29 Temmuz'da kontrol için hastaneye geldiğinde hemşire gördüklerine inanamadı. Her ameliyattan sonra kızın cildi daha da iyileşiyor. Cilt renginde hafif bir uyumsuzluk var ama bu durum lazer veya yara izi çıkarma ameliyatı ile kolayca tedavi edilebilir.”

Profesör, NiNi’nin ameliyatlardan sonra çok değiştiğini, artık kendileriyle konuştuğunu ve şakalaştığını ifade etti.

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