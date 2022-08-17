Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonra AB ülkelerinde baş gösteren enerji krizi ile ilgili tasarruf planları yapılıyor. Bakan Sıkela, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, ülkede olası bir doğalgaz kıtlığı nedeniyle acil durum ilan edilmesi durumunda bakanlığın ısınma kurallarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırladığını ifade etti.

Söz konusu yönetmelik doğrultusunda kamu binalarının daha az ısıtılacağını kaydeden Sıkela, evlerin ise 20'den 18 dereceye, banyoların ise 24'ten 19 dereceye düşürüleceğini söyledi.

Sıkela, "Bunu (hanelerin ısıtılmasına yönelik kesintiyi), endüstrinin önemli unsurlarını çalışır durumda tutmaya çalışmak amacıyla yapmak istiyoruz." dedi.

EVLERE FİNANSAL YARDIM DA PLANLAR ARASINDA

Bakanlık ayrıca artan enerji fiyatları nedeniyle ev başına 204 euro finansal yardım yapılmasının da planlandığını bildirdi.

Almanya'da enerji krizi paniği: Elektrikli ısıtıcılar yok satıyor Almanya’da enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle panik havası yaşanıyor. Vatandaşlar olası bir krize karşı şimdiden ısıtıcı almaya başladı. İlk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldığı belirtilen Almanya'da kış zorlu geçecek.

Enerji krizi AB’yi böldü 2021 içerisinde Rusya’nın, gaz ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladığı Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke doğalgaz kullanımını azaltmayı hedeﬂiyor.

The Telegraph İngiltere'de enerji krizini yazdı: Halktan yardım isteyecek Telegraph gazetesi, İngiltere’de enerji krizi yaşanacağını ve hükümetin vatandaşlardan yardım isteyeceğini yazdı. Hükümet bu kış için elektrik kesintilerine karşı acil durum enerji planları hazırladığını açıkladı.