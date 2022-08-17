Türkiye Gazetesi

Zimbabve'nin Manicaland eyaletinde geçtiğimiz nisan ayında kızamık salgını ilan edilmiş ve ülkenin her yerine yayılmıştı. Zimbabve, Covid-19 salgı vakalarının en yüksek olduğu zamanlarda bile çocukları kızamığa karşı aşılamaya devam etti, ancak aşılara karşı vaaz veren dini gruplar tarafından aşılamalar engellendi.



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından yeniden başlayan kilise toplantılarının kızamıkların daha önce etkilenmemiş bölgelere de yayılmasına yol açtığı bildirildi.

İKİ BİNİN ÜZERİNDE VAKA VAR

Hükümet, 6 ay ile 15 yaş arasındaki çocukları hedef alan toplu bir aşı kampanyasına başladıklarını ve bu kampanyayı desteklemek için dini liderlerini görevlendirdiğini duyurdu. Yetkililer, ülkede en az 2 bin 56 vaka olduğunu ve hayatını kaybedenlerin tamamının aşılanmamış çocuklar olduğunu belirtti.

DSÖ ‘KIRMIZI ALARM’ OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 nedeniyle hizmetlerin kesintiye uğramasıyla birlikte savunmasız ülkelerde kızamık vakalarında artış olduğu konusunda uyarmış, temmuz ayında UNICEF, dünya çapında yaklaşık 25 milyon çocuğun yaygın çocukluk hastalıklarına karşı rutin aşıları kaçırdığını belirtmiş ve bu durumu çocuk sağlığı için kırmızı alarm olarak nitelendirmişti.

Koronavirüsün ardından kızamık vakaları %80 arttı… Yeni salgın kapıda! Birleşmiş Milletler, kızamık vakalarının bu yıl Covid-19'un neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya çapında yaklaşık %80 oranında arttığını belirtti. Hastalığın yükselişi, başka salgınların yolda olabileceği konusunda endişe oluşturdu. Kızamık salgını için tehlike çanları çalarken uzmanlar bu salgın için özellikle çocukların risk altında olduğunu belirtiyor.

Nijerya'da son 5 ayda 1158 çocuk kızamık salgınına yakalandı Nijerya'nın Borno eyaletinde son 5 ayda 1158 çocuğun kızamık salgınına yakalandığı bildirildi.

Koronadan daha tehlikeli! Kızamık vakaları bir yılda 2 bin 189 arttı Dünyada giderek artan aşı karşıtlığı özellikle bitme noktasına gelen kızamık konusunda ciddi biçimde kendini göstermeye başladı. Türkiye genelinde 2018 yılında 716 olan vaka sayısı, 2019 yılında 2 bin 905’e yükseldi.