Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı etkisi sadece enerji piyasalarında değil kültür-sanat alanında da kendini gösteriyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Woluwe-Saint-Lambert bölgesinde bulunan Çaykovski Müzik Okulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle adını Uluslararası Müzik Akademisi olarak değiştireceğini duyurdu. Akademi tarafından yapılan açıklamada, Rus müziklerine de yer verilmeyeceği duyuruldu.

'YAPTIKLARIMIN OKYANUSTA KÜÇÜK BİR DAMLA OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Okulun Ukraynalı kurucusu Nataliya Chepurenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2014'te Rus askerleri Ukrayna'nın bir bölümünü işgal etti. Takip eden sekiz yıl içinde kültür, eğitim ve siyaseti birbirinden bağımsız gördüm. Okulum bir Rus bestecinin adını taşımaya devam etti, Rus müzisyenler düzenlediğimiz yarışmalara ve ustalık sınıflarına katıldı ve okulda Rus müziği yankılanmaya devam etti. Şimdi ne kadar yanıldığımı anlıyorum. Yaptıklarımın okyanusta küçük bir damla olduğunu biliyorum ama önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

RUS MÜZİĞİ ARTIK ÇALINMAYACAK

Akademinin adının değiştirilmesinin yanı sıra, Brüksel Uluslararası Müzik Akademisi'nde Rus müziğine derslerde, yarışmalarda ve festivallerde de izin verilmeyecek. Okulun yeni web sitesi 22 Ağustos'ta açılacak.

Ukraynalı Nataliya Chepurenko, Liege Kraliyet Konservatuarı'nda okumak için Belçika'ya taşındıktan sonra 2002 yılında Brüksel'de kendi müzik okulunu kurarak, okulun adını Çaykovski koymuştu.



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