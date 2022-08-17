Türkiye Gazetesi

ABD elçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı...

Çavuşoğlu'ndan Türkiye İsrail ilişkileri açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Karşılıklı büyükelçileri atıyoruz. Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. İsimler açıklanacak. Ve süreç resmen başlamış olacak. Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise İsrail ve Türkiye ilişkileri tamamen normalleştirme kararı aldıklarını açıkladı. Karar doğrultusunda Türkiye ve İsrail; karşılıklı olarak yeniden büyükelçi atayacağını söyledi.

Çavuşoğlu'ndan Türkiye İsrail ilişkileri açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Karşılıklı büyükelçileri atıyoruz. Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. İsimler açıklanacak. Ve süreç resmen başlamış olacak. Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise İsrail ve Türkiye ilişkileri tamamen normalleştirme kararı aldıklarını açıkladı. Karar doğrultusunda Türkiye ve İsrail; karşılıklı olarak yeniden büyükelçi atayacağını söyledi.