Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı bir araya gelerek, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilimi görüştü.

Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, “Tüm tarafları itidal göstermeye ve şiddetten kaçınmaya çağırıyorum. NATO sahadaki durumu yakından izlemeye devam ediyor” ifadelerini kullanarak, "KFOR barışı koruma misyonumuz BM görevine odaklanmaya devam ediyor. İstikrar tehlikeye girerse, KFOR müdahaleye hazır. Tüm Kosova halkı için güvenli, emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak için gerekli her türlü önlemi alacak bölgedeki farklılıkları çözmenin tek yolu yapıcı diyalogdur” dedi.

AB nezdindeki Belgrad-Priştine diyaloğunun tüm tarafların haklarına saygılı bir çözüm bulma platformu olduğunu aktaran Stoltenberg, “Tüm tarafları iyi niyetle çalışmaya davet ediyorum. Esneklik göstermek ve yapıcı olmak için” ifadelerini kullandı.

"SIRBİSTAN'IN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Vuçiç ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle Stoltenberg’e teşekkür ederim ki Sırbistan’ın tutumunu öğrenmek istedi. Zaten biliyor. Önemli olan NATO’nun Kosova’daki rolüdür. KFOR ile birlikte Kosova’daki barış ortamının devamı için çalışıyoruz. Sırbistan’ın güvenliği için çok önemli bir konu” dedi.

“ASKERİ OLARAK TARAFSIZ ÜLKEYİZ VE ÖYLE KALMAK İSTİYORUZ”

Sırbistan için önemli olanın Birleşmiş Milletler prensipleri ve Brüksel Anlaşmalarına uyulması olduğunu aktaran Vuçiç, “Biz askeri olarak tarafsız ülkeyiz ve öyle kalmak istiyoruz. NATO ile ilişkilerimizi geliştirmek, muhtemel tansiyon ve riskleri azaltmak istiyoruz. Balkanlardaki durumdan yorgunsunuz ama bizim için önemli olan Sırp halkına yönelik saldırılar sıklık kazandı. Stoltenberg ile bu konuları görüşmüş olmaktan çok memnunum’’ dedi.

NE OLMUŞTU?

Kosova’da 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da siren ve silah sesleri yükselmiş, Sırplar bazı yollara barikatlar kurmuştu. Polis, silah seslerini doğrulamış hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti. Sirenlerin ise 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı aktarılmıştı. Daha sonra ABD’nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier, Kosova hükümetine kararı 1 ay ertelemeyi önermiş, Kosova ise kararı 1 Eylül’e ertelemeyi kabul etmiş ve gerginlik son bulmuştu.

Kosova, NATO üyeliği için hazırlık yapıyor Ukrayna savaşı sonrası tansiyonun yeniden yükseldiği Kosova’da hükûmet NATO üyeliği için resmî başvuru yapmaya hazırlanıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova, Sırbistan'ın bir parçasıdır İki gün önce belgeli geçiş krizi nedeniyle Sırbistan ve Kosova karşı karşıya gelmiş, Kosova'nın kararı bir ay ertelemesinin ardından tansiyon düşmüştü. Ancak bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'den gerilimi yeniden tırmandıracak bir açıklama geldi. Vucic, Kosova'nın bağımsız bir ülke olmadığını, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçası olduğunu söyledi.

Geçiş belgesi krizi ertelendi: Kosova’nın kuzeyinde Sırpların kurduğu tüm barikatlar kaldırıldı Kosova’nın kuzeyinde gerginliğe yol açan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasının hükümet tarafından 1 ay ertelenmesinin ardından, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırpların kurdukları barikatların tamamı kaldırıldı.

Kosova-Sırbistan savaşın eşiğinde! Sırplar provokasyon peşinde Sırbistan Balkanlar’ı ateşe atacak provokasyon peşinde. Sırp ordusu Kosova sınırına konuşlanırken, Vucic kışkırtıcı açıklamalarla savaşın fitilini ateşliyor.