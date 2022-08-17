Türkiye Gazetesi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkede artan elektrik fiyatlarını kışın dengelemek için hükümetin 30 milyar kronluk (yaklaşık 2,9 milyar dolar) bir bütçe hazırladığını söyledi. Andersson, bu paranın, elektrik maliyetlerini dengelemek için İsveç Kamu Elektrik Hizmet Kuruluşuna aktarılacağını kaydetti.

"FİYAT ARTIŞININ SEBEBİ PUTİN"

Elektrik fiyatlarının artışından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Andersson "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yüksek enerji maliyetleri herkesi etkiliyor. Putin'in, İsveç evlerini ve endüstrisini rehin tutmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE ELEKTRİK FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi. Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, ülkedeki elektrik fiyatı artışlarınınİ bütün zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını, Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağladı.

Bir yılda yüzde 100 arttı! İsveç'te elektrik fiyatları rekor kırdı Avrupa'da gaz fiyatlarının yükselmesi, elektrik fiyatlarını da vurdu. İsveç'te geçen hafta 4,7 kron olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona yani yaklaşık 12 liraya yükseldiği bildirildi. Bu artış, ülkede tüm zamanların rekoru oldu.

İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik imzalanan "üçlü muhtıranın" şartlarına uyacaklarını söyledi.

İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği isim belli oldu İsveç'in Türkiye'ye iade etmeye hazırlandığı kişinin dolandırıcılık suçundan aranan Türk vatandaşlığı bulunan Okan Kale olduğu öğrenildi.