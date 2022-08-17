Türkiye Gazetesi

Haftalardır rekor sıcaklıklar ile boğuşan İngiltere'nin güneyini sel vurdu. Şiddetli yağış sonrası başta başkent Londra olmak üzere birçok şehirde taşkınlar yaşandı.

Hava şartları sebebiyle Londra'daki tren ve metro istasyonlarını su bastı. Bu yüzden seferler iptal edildi. Ayrıca onlarca ev ve iş yeri de su altında kaldı. Londra'nın Islington ilçesindeki tiyatro salonundan seyirciler ve oyuncular tahliye edildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi, ülkenin güney kesimleri için sarı renkli hava uyarısı yayınladı. Ofis, Londra'nın güneyinden Brighton'a doğru ilerleyen ve kıyı şeridi boyunca devam eden güneydoğu bölgelerinde kehribar rengi fırtına beklendiğini bildirdi.

Ülkenin Nottinghamshire bölgesinde yer alan Worksop adlı kasabada da sel meydana geldi. Bölgede tren ve otobüs seferleri askıya alındı. Bölge sakinleri, yağışın çok fazla hasara sebepl olduğunu söyledi. Evlerinde ve arabalarında mahsur kalan çok sayıda kişi, itfaiye ekilperi tarafından kurtarıldı.

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