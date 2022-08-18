Türkiye Gazetesi

Çin'in batısındaki Çinghay eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yetkililer, nüfusu 403 bin 368 olan eyaletteki Datong Hui ve Tu Özerk bölgesinde dün geç saatlerde başlayan şiddetli yağışların su baskınlarına ve toprak kaymalarına neden olduğunu bildirdi. Selde nehirlerin taştığı, köy ve kasabaların sular altında kaldığı bildirilirken, selde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise kaybolduğu aktarıldı.

200 BİN KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ BÖLGEDE

Bölgedeki selden 6 bin 200'den fazla kişi etkilenirken, hükümet bölgeye 200 bin kişilik bir kurtarma ekibi ve 160'tan fazla araç gönderildiğini bildirdi. Geçtiğimiz günlerde de Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti.

Geleneksel Çin tıbbı sağlık turizmine açılıyor Uygur, Han, Tibet, Moğol, Kırgız ve Kazak gibi etnik toplulukların tıp sistemlerinin katkı yaptığı geleneksel Çin tıbbı, sağlık turizmine açılıyor.