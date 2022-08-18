Türkiye Gazetesi

ABD’de yüzlerce kişinin evsiz kalmasına yol açan Katrina Kasırgası sonrasında ünlü oyuncu Brad Pitt bir kampanya başlatmış ve fırtınanın merkez üssünde çok sayıda çevresel açıdan sürdürülebilir ev inşa etmeyi ve ardından bunları sel mağdurlarına maliyetinin altında satmayı vaat etmişti.

‘Sürdürülebilir (çevreci)’ ve sele dayanıklı olarak tanımlanan 109 ev tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Ancak inşa edilen evler Pitt'in 2006'da verdiği sözlerin çok gerisinde kaldı; küf, elektrik yangınları ve kirli sularla harap olmaya başladı. 2018 yılında ev sahipleri Pitt’in vakfına karşı bir dava açarak evlerin vaat edildiği gibi olmadığını ileri sürdü. Yıllar sonra inşaat şirketi, ev sahiplerine 20 milyon doların üzerinde tazminat ödemeyi kabul etti. Pitt ise söz konusu başarısızlığın sorumluluğunu uzun süredir reddediyor.

Brad Pitt’in seyyar sarayı Amerikalı aktör Brad Pitt çok meşgul bir adam. 100’den fazla filmde rol alan Pitt, çekimlerden dolayı sık sık seyahat etmek zorunda kalıyor. Ünlü yıldız, ev ortamında çalışmak için kendisine 350 milyon dolara son derece lüks bir motor-ev satın aldı.

Brad Pitt'ten şaşırtan itiraf: Bir yıl boyunca hazine aradım Hollywood yıldızı Brad Pitt şaşırtan bir itirafta bulundu. ABD'li aktör, eski eşi Angelina Jolie ile davalık olduğu ve mülkiyeti kendilerinde olan Fransa'nın Var bölgesindeki 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu'nda bir yıl boyunca hazine aradığını söyledi.