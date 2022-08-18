Türkiye Gazetesi

İngiltere’de aşırı kurak havalar sebebiyle başkent Londra ve Thames Vadisi bölgelerinde su kullanımına kısıtlama getiriliyor. Ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, kısıtlamanın 24 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Aşırı sıcak havalardan dolayı suya talebin 25 senedir en yüksek seviyeye çıktığını belirten şirket, kısıtlama için “beklenmedik hava şartlarını” gerekçe gösterdi. Bölgede hortumla araba ve pencere yıkamak, bahçeleri sulamak ve yüzme havuzlarını doldurmak geçici olarak yasaklandı.

GEÇİÇİ KULLANIM YASAĞI GETİRİLDİ

1885'ten bu yana en kurak temmuz ayının yaşandığını belirten Thames Water, “Thames Nehri'nin 2005'ten bu yana en düşük seviyesine ulaşması, Thames Vadisi ve Londra'da rezervuar seviyelerinde düşüşe sebep oldu” açıklamasını yaptı. Yasak, işletmeler için geçerli değil ancak Thames Water işletmelerden yine de “kuraklığa dikkat etmelerini ve suyu akıllıca kullanmalarını” istedi. Thames Water CEO'su Sarah Bentley, "Müşterilerimiz için Geçici Kullanım Yasağı getirmek bizim için çok zor bir karar oldu ama aylarca ortalamanın altında yağışlar ve son zamanlarda temmuz ve ağustos aylarında görülen aşırı sıcaklıklardan sonra bölgemizdeki su kaynakları tükendiği için başka çaremiz kalmadı" dedi.

Londra'da metro istasyonunda yangın İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda yangın çıktı. Metro seferleri durdururken, bazı binalar tahliye edildi. Yangına 70 itfaiyeciyle müdahale sürüyor.