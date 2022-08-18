Türkiye Gazetesi

Finlandiya’nın en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Sanna Marin katıldığı partiler ve giydiği kıyafetler ile çok konuşuluyor. Sanna Marin, Helsinki'deki Flow Festivali'nde çekilen fotoğraflarıyla gündem olmuş, Marin'in festivalde giydiği payetli elbisenin kıyafetin bit pazarından 8 euroya alınması ise şaşırtmıştı.

PARTİDE DANSLARI GÜNDEM OLDU

Şimdi ise Finladiya Başbakanı Sanna Marin'in sosyal medyaya sızan görüntüleri görenleri bir hayli şaşırttı. Söz konusu videoda Marin'in bir grup arkadaşıyla partiye katıldığı, alkol alıp dans ettiği görülüyor.

MARİN’İ ELEŞTİRDİLER

Sanna Marin'in sızan dans görüntülerinin nerede ve ne zaman çekildikleri bilinmiyor. Başbakanın videosu sosyal medyayı ikiye böldü. Çünkü videoda yer alan Marin'in ülkesine karşı sorumlulukları varken partiden partiye koşması eleştirildi.

Ancak kimileri ise Finlandiya Başbakanı'nı ülkesinin işlerinden kendine zaman ayırdığı için takdir etti.

Finlandiya Başbakanı Marin ikinci el elbisesiyle gündem oldu Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, festivalde giydiği ikinci el payetli elbisesiyle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Elbisenin yalnızca 8 Euro olduğu belirtildi. Marin, daha önce de kıyafet seçimiyle konuşulmuştu.

