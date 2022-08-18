Türkiye Gazetesi

Rotterdam kentinde stüdyosu olan Van Dam, portreler konusunda uzman. Sanatçının koleksiyonunda Wonder Woman ve Harry Potter gibi film karakterleri, Angelina Jolie gibi Hollywood yıldızları ve Shakira, Billie Eilish ve Bella Poarch gibi ünlü şarkıcıların portreleri var.

“BANA ZOR GELMİYOR”

Çizime olan tutkusu 16 yaşında başlayan Van Dam, aynı anda dört portre yapabiliyor. Sanatçı, “Bu şekilde çizmek bana zor gelmiyor, son derece doğal geliyor” dedi.



Aynı anda birkaç portre ile uğraşınca resme daha iyi odaklandığını, böylece canının da sıkılmadığını belirten Van Dam, resimlerini yaparken müzik ya da sesli kitap da dinliyor.

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