Türkiye Gazetesi

Uygulandığı sıfır vaka politikası nedeniyle sıklıkla haberlere konu olan ve sert önlemler alınan Çin’den ilginç görüntüler geldi. Söz konusu görüntülerde balıkçıların yanı sıra, balıklara ve hatta yengeçlere dahi covid-19 testi yapılmaya başlandığı görüldü.

YETKİLİLER NEDENİNİ AÇIKLADI

Çin’in Fujian eyaletindeki kıyı kenti Xiamen'deki yetkililer, yalnızca balıkçıları virüs için değil, aynı zamanda avlarına da test yapıyor. Söz konusu uygulama, tartışmaya yol açtı.

Sosyal medyaya yansıyan ve olay olan görüntülerde balıkların ağzına da tıpkı insanlarda olduğu test çubukları sürüldüğü ve sürüntü alındığı görüldü. Yetkililer ise bu durumu, balıkla birlikte ‘koronavirüs ithalatına’ da sebep olmasın diye yaptıklarını açıkladılar.

YENİDEN KAPANMAYA GİTMİŞTİ

Çin’in katı sıfır Covid politikası kapsamında geçtiğimiz ay yeniden kısıtlamalara gidilmişti. Wuhan'ın Jiangxia bölgesindeki yetkililer, toplam 4 kişide semptomsuz koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından neredeyse bir milyon kişiye üç gün boyunca evden çıkma yasağı getirmişti.

Wuhan'ın 970 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan Jiangxia bölgesindeki yetkililer, bölgede "geçici kontrol önlemleri" uygulayacağını duyurmuştu. Önlemler kapsamında barlar, sinemalar ve internet kafeler dahil eğlence mekanları, küçük klinikler ve tarımsal ürün pazar yerleri kapatılmış; konserler, konferanslar ve büyük toplantılar askıya alınmıştı. Otobüslerden metro hizmetlerine kadar tüm toplu taşıma hizmetleri durdurulmuş ve bölge sakinlerinden zorunlu olmadıkça bölgeyi terk etmemeleri istenmişti.

Öte yandan uzmanlar 'sıfır Covid' politikasının ülkenin ekonomisine zarar verdiğine işaret ediyor, kamuoyunda ise kısıtlamalara yönelik tepkiler giderek büyüyor.

Covid-19'un ilk merkezi Wuhan yeniden kapanmaya gitti Çin’de alarm zilleri çalıyor. ‘Sıfır Covid’ stratejisi izleyen ülkenin Wuhan kenti bir kapanmayla daha karşı karşıya. Koronavirüs vakasının ilk görüldüğü yer olan kentte iki yıl sonra tekrar karantina uygulaması devreye girdi.