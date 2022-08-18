Türkiye Gazetesi

ABD’nin Georgia eyaletinde inanılmaz bir olay yaşandı. Brittany Moore ve iki yaşındaki oğlu Ethan arka bahçelerinde baloncuklarla oynuyorlardı.

Baloncuklar ailenin çit hattına doğru sürüklendi. Ethan ve köpekleri, normalde yaptıkları gibi onları kovaladı. Tam o sırada ormanda bir şey Ethan’ın gözüne çarptı.

BİR ÇİFT AYAK GÖRDÜ

Annesi ne olduğunu sorduğunda iki yaşındaki bebek ‘ayaklar’ dedi.

Moore, kendi bakış açısından hiçbir şey görmedi ancak Ethan ısrarla ‘ayaklar’ deyince oğlunun hizasına çömeldi ve işaret ettiği yere baktı. Moore bir çift ayak fark etti.

Kadın, yardım çağırmadan önce paniklediğini söyledi. İlk müdahale ekipleri geldi ve yerde yatan kişinin dört gündür kayıp olan 82 yaşındaki Nina Lipscomb olduğu anlaşıldı.

ALZHEİMER HASTASI KADIN 4 GÜNDÜR KAYIPTI

Yetkililer ve polisler, ortadan kaybolduğundan beri aktif olarak Lipscomb'u arıyorlardı. Alzheimer hastası olan kadın dört gündür kayıptı.

Nina'nın kızı Karen Lipscomb, annesinin bulunduğunda, ölen kız kardeşini aramak için evden çıktığını söylediğini belirtti. Lipscomb, “Kız kardeşi burada bu evde yaşıyordu ama o Mart ayında vefat etti” dedi.

KAHRAMANIYLA TANIŞTI

Nina Lipscomb, hastaneden taburcu olduktan kısa bir süre sonra Ethan ile tanıştı. Ailesi, yürümeye başlayan çocuğun yaşlı kadının hayatını kurtardığını söyledi ve küçük kıza minnet duyduklarını belirtti.

Lipscomb ailesi, Moore ailesine ödül için para vermeyi teklif etti ancak küçük kızın ailesi bu teklifi reddetti.

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