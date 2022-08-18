Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti esnasında başlayan Çin-Tayvan gerginliği devam ediyor.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini duyurdu. Bu uçakların 25'inin de orta çizgiyi geçtiği aktarıldı.

"SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF HALE GETİRİLDİ"

Çin'in hareketlerini takip ettiklerini bildiren bakanlık, "Tarafımızca sinyal karıştırıcı devreye sokulmuş, hava sahasına ihlal yapan uçaklara uyarı gönderilmiştir. Hava savunma sistemleri aktif hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bu sistemler arasında Sky Bow III uçaksavar ve 35 mm Çift Namlulu Uçaksavar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık bir önceki gün yaptığı açıklamada, Çin'a ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin ADIZ'e girdiğini duyurmuş ve uçaklardan 5'inin orta çizgiyi geçtiğini bildirmişti.

Tayvan’da hareketli dakikalar: Çin'e ait 30 savaş uçağı ve 5 gemi görüldü Tayvan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle 17.00 (TSİ 12.00) sularında Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 30 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü bildirildi. Hareketlilik, ABD’deki Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki Kongre heyetinin Tayvan ziyaretinin ardından gerçekleşti.

ABD'yi savaşla tehdit etti: Sonuçlarına katlanırlar ABD kongresinin Tayvan’a yapacağı ziyaret Çin’i harekete geçirdi. Çin, ABD kongre üyelerinden oluşan heyetin Tayvan'a gitmesinin ardından Tayvan Boğazı'nda tekrar tatbikat başlattı.

Çin Tayvan-ABD hattında yüksek gerilim: 29 savaş uçağı ve 6 gemi bölgede ABD’nin Tayvan’a yaptığı ziyaretin yankıları sürerken, Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin'e ait 29 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.