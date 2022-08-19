Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşıyla dar boğaza giren tedarik zinciri, Avrupa’da baş gösteren kuraklıkla nehir seviyelerindeki düşüşler yüzünden tehlikeye girdi. Almanya’nın en uzun nehri ve aynı zamanda ekonomi için en önemli ticaret yollarından olan Ren Nehri, kuraklıktan çok fazla etkilendi. Su seviyesinin düşmesiyle nehirde bazı feribot seferleri iptal edildi, ağır tonajlı kargo gemilerinin yükleri azaltıldı, bu da taşımacılık maliyetlerini artırdı. Kuruyan nehir yatağı, vahşi hayat için de sıkıntı oluşturuyor. Büyük nehirler ve kanallar olmak üzere ülkede 7 bin 350 kilometre federal su yolu bulunuyor. Avrupa’daki nehirlerde 12 bin gemisiyle hareket hâlinde bulunması sebebiyle Almanya kuraklık yüzünden çok endişeli. Ayrıca Ren Nehri’ndeki su seviyesinin bu zamana kadarki en düşük seviyeye gerilemesi Hollanda için de büyük sıkıntı. Yaşanan küresel krizin ülke ekonomisine olumsuz yansıması bekleniyor. Nehrin debisinin, Lobith kasabasındaki ölçümünde saniyede 670 metreküpe kadar gerilediği, bunun 1947’deki 620 metreküpten sonraki en düşük ikinci rakam olduğu kaydedildi.

LONDRA'DA SUYA KISITLAMA GELİYOR

İngiltere’de aşırı kurak havalar yüzünden başkent Londra ve Thames Vadisi bölgelerinde su kullanımına kısıtlama getiriliyor. Ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, kısıtlamanın 24 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bölgede araba ve pencere yıkamak, bahçeleri sulamak ve yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı. 1885’ten bu yana en kurak temmuz ayının yaşandığı ifade edildi.

FRANSA'DA FUTBOL SAHALARI SARARDI

İklim değişikliği sebebiyle sıcaklıklar rekor seviye ulaşırken Fransa, su sıkıntısıyla boğuşuyor. Bu problem bazı spor dallarını da olumsuz etkiliyor. Fransa’da yeşil alanlara yönelik sulama yasağı, futbol sahalarının kurumasına sebep oldu ve kentin futbol kulüpleri zorda kaldı. Villeperdue Futbol Kulübü’nün 28 Ağustos’ta Fransa Kupası ikinci turunda mücadeleye çıkacak olması belediyeyi ve kulüp yöneticilerini iyice endişelendirdi. Villeperdue Belediye Başkanı Frederic Dupey, sıkıntıyı gidermenin yollarını aradıklarını söyledi. “Hâlihazırda uygun bir futbol sahamız var ama otları tamamen kurudu ve sarardı” diyen Dupey, sert toprak tabakasının büyük sakatlıklara yol açabileceğini ifade etti. Ülkedeki birçok futbol karşılaşması iptal edilme riski taşıyor. Sentetik çimlerin maliyetinin 800 bin ila 1 milyon avro arasında olması yüzünden kulüpler bu seçeneğe sıcak bakmıyor. Ayrıca “zenginlerin sporu” olarak görülen golf için sahaları sulamada toleranslı davranılması ise ülkede tepkilere yol açtı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sulama yasağından dolayı ﬁ danların kuruduğunu golf sahalarının sulanmasına izin verilmesini eleştirdi. Rekor kıran hava sıcaklığının Fransa’da su kıtlığına yol açması yüzünden birçok akarsu yatağı kurudu.

Avrupa tarihinin en büyük krizi kapıda! Kış çetin geçecek Rusya'dan doğal gaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi bekleniyor.

Avrupa'da kuraklık: 500 yılın en kötüsü olabilir Avrupa’da kuraklık tehlikesi giderek artıyor. Bilim insanları, Avrupa'da halihazırda yaşanan kuraklığın, 500 yıldan fazla süredir görülen en şiddetli kuraklık olabileceğini belirtiyor.