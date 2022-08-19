Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Rusya’nın nüfusunda endişe verici bir düşüşle karşı karşıya kalan Başkan Vladimir Putin, 1944’te Rusları ailelerini genişletmeye teşvik etmek için kurulan Sovyet döneminden kalma bir ödülü bu hafta yeniden hayata geçirdi. Pazartesi günü bir kararnameyle açıklanan “Kahraman Anne” ödülü, on veya daha fazla çocuğu olan kadınlara verilecek. Tek seferlik 1 milyon ruble (300 bin TL) ödeme yapılacak olmasının en önemli sebebi, genç nüfusu artırmak.

Avrupa nüfus kaybediyor Avrupa ülkeleri beklenen nüfus artışını yakalayamadı. Birçok ülkenin 2100 yılına kadar nüfuslarını yarı yarıya kaybedeceği tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunun yüzde 79’u oyuncu 3 milyardan fazla tüketicinin oyun oynadığı online dünyada, oyun oynamak artık bir mouse tutmaktan daha fazlasını içeriyor.