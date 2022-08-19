Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Tomoya Obokata “etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara mensup kişileri etkileyen modern kölelik” üzerine bir rapor hazırladı. Raporda, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki azınlık toplulukları üzerindeki acımasız baskısının “insanlığa karşı bir suç olarak köleleştirme” anlamına gelebileceği tarım ve imalat gibi sektörlerde azınlıkları zorla çalıştırıldığı belirtildi.

Pekin, Sincan’da 1 milyondan fazla Uygur ve diğer Müslüman azınlıkları gözaltına almakla ve ayrıca kadınları zorla kısırlaştırma ve zorla çalıştırmakla suçlanıyor. ABD ve diğer Batılı ülkelerdeki milletvekilleri, Çin’i azınlık gruplarına karşı “soykırım” yapmakla itham ederken, Pekin yönetimi iddiaları reddediyor. Raporda Körfez ülkeleri, Brezilya ve Kolombiya’da ev köleliğinin ısrarla devam ettiği, Moritanya, Mali ve Nijer’de de geleneksel köleliğin sürdüğü kaydedildi.

Afganistan, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kamboçya, Hindistan, Kazakistan, Sri Lanka, Vietnam, Bolivya, Kolombiya ve Honduras dâhil olmak üzere birçok ülkede ise zorla veya çocuk evliliğinin bir endişe kaynağı olmaya devam ettiği ifade edildi. Raporda ayrıca Irak’ta 2014’de terör örgütü DEAŞ mensuplarının en az 6 bin 500 Yezidi kadını esir aldığı ifade edildi. DEAŞ’lıların bu kadınlara karşı tecavüzü bir savaş silahı olarak kullandığının altı çizilen raporda, günümüzde yaklaşık 2 bin 800 kadın ve kızın hâlâ esir veya kayıp olduğu vurgulandı. Raporda, Myanmar’da Arakanlı Müslüman (Rohingya) kadınlar için de “ülkenin güvenlik güçlerinin, savaş suçu veya insanlığa karşı suç olarak sayılabilecek sistematik cinsel şiddetine uğruyor” ifadesi kullanıldı.

Myanmar'dan gelen yeni iddialar kan dondurdu Myanmar’da 11 köylünün yakılarak öldürüldüğü iddiası dünya gündemini sarstı. Görgü tanıklarının yeni ifadeleri kan dondurdu.

Uygur Türklerine yönelik asimilasyonu belgelediler Çin'in inkâr ettiği, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin polis departmanına ait belge ve fotoğraflara ulaşıldı.