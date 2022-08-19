Türkiye Gazetesi

Karada meydana gelen kazalar endişelendiriyor ama yaşamın olağan bir parçası haline geldi. Ancak hava kazaları sık rastlanan bir durum olmadığı için kimi zaman korkutabiliyor hatta dehşete düşürebiliyor. California'da bu hava kazalarına örnek verilebilecek bir kaza yaşandı.

California, Watsonville şehrinin resmi Twitter hesabı kazaya dair detayları paylaştı. Watsonville Belediyesi tarafından Havaalanı'nda iki uçağın çarpışması sonrasında birden fazla ölüm raporlandığı belirtildi.

Resmi hesap, daha sonra kurbanlara ve ailelerine başsağlığı diledi.

EN AZ İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Associated Press tarafından aktarılan bilgilere göre, çift motorlu bir Cessna 340 ve tek motorlu bir Cessna 152'nin karıştığı çarpışmada en az iki kişi öldü.Yerel basına yansıyan görüntüler, bir uçağın tarlada enkazını gösterirken, diğer uçağın havalanı duvarlarından birini parçalayarak çarptığı yapının kalıntıları arasında kaldığını gösterdi.

İniş takımlarına zarar veren pilot özür dileyip uçaktan atladı ABD’de acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın yardımcı pilotu diğer pilottan özür dileyerek uçaktan atladı.

Doğum birini plajda, diğerini uçakta yakaladı Doğumlar bazen vaktinden önce gerçekleşebiliyor ve anne adaylarını çok hazırlıksız yakalayabiliyor. Kirsty Nott isimli kadın Galler’de plajda doğumun eşiğine gelirken Sheryl Pascua adındaki anne adayı da Filipinler’e giden yolcu uçağında doğum yaptı.

Otobana acil iniş yapan uçak alev alev yandı ABD’nin California eyaletinde motor arızası yapan uçak, otobanın ortasına düştü. Trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda saniyeler içinde alevler yükseldi.